Napoli, si ferma Vergara: lesione del bicipite femorale e arrivederci al 2027
Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Vergara. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra per il centrocampista azzurro, costretto a lasciare il campo dopo appena undici minuti nella sfida di sabato contro il Torino. Una diagnosi pesante, che rischia di tenerlo lontano dai terreni di gioco per circa tre mesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il rientro del classe 2003 non dovrebbe avvenire prima della fine di febbraio. Secondo infortunio stagionale per il talento azzurro
Per Vergara si tratta del secondo stop muscolare di una stagione finora particolarmente complicata sul piano fisico. Adesso si apre un nuovo percorso riabilitativo, con la necessità di procedere senza forzare i tempi per evitare ricadute.
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