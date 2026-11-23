Altri guai per i tifosi della Roma: rischio trasferte vietate a causa degli scontri di sabato

Gli episodi di violenza avvenuti sabato 21 novembre lungo l'autostrada A1, prima di Parma-Roma, nei pressi dell'area di servizio Arno Est, potrebbero avere conseguenze pesanti per la tifoseria giallorossa. Come riportato da La Repubblica, le autorità stanno valutando possibili provvedimenti e tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche il divieto di trasferta per i sostenitori romanisti fino al termine del campionato 2026/27.

Un provvedimento che avrebbe un precedente proprio nella scorsa stagione, quando, nel gennaio 2026, gli scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina portarono al blocco delle trasferte per entrambe le tifoserie fino alla conclusione del campionato. Intanto resta sospesa la vendita dei biglietti del settore ospiti per Bologna-Roma, in programma il prossimo 4 dicembre, in attesa delle valutazioni dell'Osservatorio. Al momento, è importante precisarlo, non è stato disposto alcun divieto generalizzato: lo stop fino al termine della stagione resta soltanto un'ipotesi.