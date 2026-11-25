Fiorentina-Cagliari, via alla vendita libera. Al Franchi gratis per chi si chiama Viola
FirenzeViola.it
Da oggi, mercoledì 25 novembre, i biglietti per Fiorentina-Cagliari si possono acquistare anche senza InViola Premium Card. A darne notizia è la società viola attraverso il suo sito ufficiale. Alle 10 si è aperta la vendita libera dei posti rimasti disponibili dopo la prelazione riservata ai titolari della tessera. La seconda fase proseguirà fino alle 8.59 di lunedì 7 dicembre, quando, a partire dalle 9, scatteranno le tariffe del giorno della partita.
Disponibili anche i biglietti con servizio hospitality in Tribuna Vip, in Poltronissima e in prima fila nel Parterre di Tribuna. Per l’occasione torna il Viola Day, l’iniziativa che consente a chi si chiama Viola di entrare gratis al Franchi.
Pubblicità
News
Caos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagionedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Caos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Copertina
FirenzeViolaVanoli, De Gea e la squadra dalla stessa parte. La Fiorentina vuole uscire insieme dalla crisi
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Tommaso LoretoUn filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com