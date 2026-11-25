Collovati su Udinese-Fiorentina: "E' scontro diretto. Per i friulani gara da vincere"

Fulvio Collovati, ex calciatore (campione del Mondo con l'Italia nel 1982) e dirigente sportivo, ha parlato in un'intervista al Messaggero Veneto dicendo la sua anche sul momento della Fiorentina, in vista anche dell'appuntamento di domenica tra i viola e l'Udinese: "La stagione è ancora lunga e la classifica è cortissima. Certo, non puoi più perdere punti negli scontri diretti e quella di domenica dell'Udinese con la Fiorentina è una partita da vincere. Ho visto i viola lunedì a Monza, non mi hanno fatto una bella impressione".