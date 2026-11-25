25/11, la Fiorentina contro la violenza sulle donne: il video della società
Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Fiorentina rilancia il messaggio di "Le cose che posso cambiare", il docufilm che dà voce alle nuove generazioni per superare gli stereotipi di genere e promuovere una cultura del rispetto e della parità.
Nel video diffuso dal club, le calciatrici e i calciatori delle prime squadre viola si passano il rossetto sul viso, lasciando un segno rosso come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. "Ci sono cose che possiamo cambiare. In campo, fuori dal campo, ogni giorno", scrive la Fiorentina, invitando a tenere alta l’attenzione anche oltre il 25 novembre.
Ecco il video del club viola:
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