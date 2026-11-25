Pastore sul ko della Fiorentina: "Prestazione orrenda che mi ricorda un altro 0-3"

Nel corso di Fontana di Trevi, live Youtube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato così il momento della Fiorentina dopo il ko per 3-0 contro il Monza: "La partita della Fiorentina è stata orrenda e mi ha ricordato un altro 3-0 di lunedì sera, una sconfitta simile subita l'anno scorso a Udine, era il girone di ritorno e anche allora la Fiorentina aveva un atteggiamento di totale noncuranza verso certe partite e certe trasferte. La Fiorentina continua a prendere 2-3 gol di media a partita.

Soltanto il Napoli ha segnato meno di due gol quest'anno ai viola. E questo risultato peggiora l'idea di calcio un po' vaga data da Vanoli, che anche stavolta sostituisce il leader tecnico, Franco Mastantuono, rimpiazzato malamente da Beto. E il Monza a un certo punto ha dominato, continuava ad attaccare con un giocatore che non c'entra nulla con la colonna di destra della classifica come Gustavo Varela".