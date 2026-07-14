La Spagna schiaccia la Francia 2-0 e vola in finale al Mondiale

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La Spagna stacca il pass per la finale del Mondiale superando la Francia con un netto 2-0 al termine di una prova di grande personalità. Le Furie Rosse hanno preso in mano la gara fin dai primi minuti, imponendo il proprio ritmo e concedendo pochissimo alla formazione transalpina. Dopo aver sbloccato il risultato nella prima frazione con un calcio di rigore di Oyarzabal, la squadra iberica ha continuato a controllare il possesso del pallone, trovando nella ripresa la rete del definitivo raddoppio con Pedro Porro che ha spento le speranze di rimonta dei francesi.

La Francia ha provato ad aumentare la pressione nel finale, ma la retroguardia spagnola si è dimostrata attenta e ordinata, respingendo ogni tentativo degli uomini di Didier Deschamps. Prestazione di grande maturità per la selezione spagnola, che conferma quanto di buono mostrato nel corso del torneo e conquista con pieno merito l'accesso all'ultimo atto della competizione.

Per la Spagna adesso resta soltanto da attendere l'esito dell'altra semifinale tra Argentina e Inghilterra per conoscere l'avversaria nella finale mondiale, mentre la Francia dovrà archiviare la delusione e concentrarsi sulla finale per il terzo posto. Un successo che certifica la forza di una nazionale giovane ma già estremamente competitiva, capace di imporsi anche contro una delle grandi favorite per il titolo.