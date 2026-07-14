Calciomercato Gosens saluta la Fiorentina: accordo con lo Schalke 04, giovedì le visite

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Il laterale tedesco saluta Firenze dopo due anni: accordo per il prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Bundesliga dello Schalke 04

Robin Gosens è pronto a lasciare la Fiorentina. Dopo i primi giorni di ritiro in cui ha lavorato a parte, come raccolto è stata definita l'operazione che porterà l'esterno tedesco allo Schalke 04. L'accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. L'obbligo scatterà al verificarsi di una condizione legata alla permanenza dello Schalke in Bundesliga al termine della stagione. Una formula che ha permesso alle parti di trovare la quadra definitiva e di chiudere una trattativa portata avanti nelle ultime settimane.

Gosens torna in Germania, giovedì le visite

Per il classe '94 si tratta di un ritorno in patria dopo l'esperienza in maglia viola. Il giocatore è atteso in Germania nelle prossime ore e nella giornata di giovedì sosterrà le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. Salvo sorprese, subito dopo arriveranno anche gli annunci ufficiali. La cessione del laterale sinistro consentirà alla Fiorentina di alleggerire il monte ingaggi e di proseguire il lavoro sul mercato in entrata. Per il tedesco si chiude così un capitolo della sua carriera a Firenze, con l'obiettivo di rilanciarsi in Bundesliga e ritrovare continuità in un campionato che conosce molto bene.