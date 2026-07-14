Pioli tra i candidati come ct dell'Italia. Amelia: "So che valutano anche Pirlo e altri"

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C'è anche Stefano Pioli tra i candidati a prossimo ct della Nazionale italiana, panchina ancora vacante dopo le dimissioni di Gattuso e il regno ad interim di Baldini. La short list a cui stanno lavorando in Federazione racchiude una serie di nomi e l'ex allenatore della Fiorentina rientra tra questi, soprattutto per i suoi trascorsi al Milan quando in dirigenza c'erano Paolo Maldini e Leonardo, nominati ora direttore tecnico e advisor della FIGC.

Del possibile avvicinamento tra Pioli e la panchina dell'Italia ha parlato in queste ore l'ex portiere Marco Amelia, in diretta su TMW Radio: "Sono partiti bene riportando Maldini nel Club Italia. E sappiamo quanto Paolo rifletta tanto, perché vuole solo fare bene. Sul ct, Paolo e Leonardo conoscono Andrea (Pirlo, ndr), se lo hanno messo in lista è perché lo conoscono bene, ma valutano anche Pioli, Guardiola, Mancini e Conte, quindi credo che alla fine la scelta sarà tra questi".