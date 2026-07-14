FirenzeViola Jimenez e Valdepenas: è rivoluzione spagnola sulle fasce per la Fiorentina di Grosso

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La Fiorentina ha scelto di effettuare un vero e proprio restyling nel ruolo di terzini. Con Jimenez e Valdepenas Grosso ha due nuovi armi da plasmare

Gli ultimi due colpi di calciomercato in ordine cronologico, per una Fiorentina che attraverso il proprio direttore sportivo, Fabio Paratici, è letteralmente scatenata in questi ultimi giorni, sono quelli di Alex Jimenez, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, e di Victor Valdepenas, difensore classe 2006 per cui il club viola ha chiuso un accordo di acquisizione dal Real Madrid per una cifra tra i sette gli otto milioni di euro più una percentuale del 50% sulla futura rivendita del cartellino.

Qualità al comando sulle fasce

Due nomi, di due calciatori spagnoli, uno prevalentemente ed esclusivamente terzino, o comunque esterno di spinta, ossia Jimenez, mentre l’altro, Valdepenas, in grado di giocare sia da difensore centrale ma anche e soprattutto da terzino sinistro, viste le doti atletiche importanti sia per struttura ma anche per passo e gamba. Una rivoluzione dunque vera e propria sulle corsie laterali in salsa spagnola. Certo, un qualcosa di preventivabile viste le situazioni di Dodò, in scadenza di contratto nel 2027 ed in uscita dunque dalla Fiorentina, e quella di Robin Gosens, escluso dal ritiro al Viola Park e messo di fatto ampiamente sul mercato. Ora Fabio Grosso avrà dunque a disposizione due giocatori con caratteristiche diverse, più giovani ma anche allo stesso tempo più inesperti e da formare, accomunati però dalle grandi prospettive tecniche e da una qualità tecnica tipica appunto dei calciatori spagnoli.

Le tempistiche che fanno la differenza

La Fiorentina dunque, per svoltare dopo una stagione a dir poco negativa, ha scelto di ripartire cambiando quelli che erano stati due punti di forza dell’ultima formazione arrivata a centrare l’Europa, ossia quella di Raffaele Palladino, ma anche due dei giocatori più discussi e criticati dell'ultimo anno. Il fatto però che questa mini rivoluzione sia stata effettuata con tempistiche così veloci, può e deve fare ben sperare, non solo in merito alla progettazione che c'è dietro alla nuova stagione, ma anche per l'ambientamento stesso dei due nuovi volti spagnoli, che così potranno avere l'intero tempo del ritiro estivo al Viola Park per integrarsi al meglio nel mondo viola.