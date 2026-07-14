Social Fiorentina, Parisi lavora per recuperare: le foto dell'allenamento in palestra

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Fabiano Parisi continua a lavorare per lasciarsi alle spalle l'infortunio al crociato e tornare al più presto a disposizione della Fiorentina. Il terzino viola ha condiviso nelle ultime ore alcuni contenuti sul proprio profilo Instagram, mostrando una parte del programma di recupero che sta svolgendo all'interno del Viola Park. Nelle immagini pubblicate sui social, Parisi appare impegnato in palestra tra esercizi e lavoro personalizzato, segnale della volontà di accelerare il percorso verso il rientro in gruppo. Il difensore sta seguendo con attenzione le indicazioni dello staff medico e dei preparatori, con l'obiettivo di ritrovare la migliore condizione fisica in vista dei prossimi impegni della squadra.

La Fiorentina monitora quotidianamente i progressi del calciatore, considerato una risorsa importante per la corsia sinistra. La speranza di Fabio Grosso e dello staff tecnico è quella di poter riavere Parisi a disposizione nel più breve tempo possibile, così da aggiungere una soluzione in più alle rotazioni difensive durante la preparazione estiva e all'inizio della nuova stagione.