Il Sassuolo vende Muharemovic al Leeds per 40mln. E ora può valutare Kospo
Tarik Muharemovic lascerà la Serie A e il Sassuolo per andare al Leeds. Comeriporta TMW, il club inglese ha battuto la concorrenza eha chiuso l'operazione con il club neroverde che lo ha visto crescere ed esplodere la scorsa stagione con Fabio Grosso come allenatore. 40 i milioni di euro che il Leeds si prepara a sborsare per il cartellino del difensore bosniaco.
Sorride anche la Juventus che incasserà il 50% della cifra che il Leeds verserà nelle casse del Sassuolo, ovvero 20 milioni di euro, che serviranno per il mercato in entrata, con Carnevali e Massara che avranno dunque a disposizione soldi in più per finanziare i colpi per la stagione che verrà. Nei giorni scorsi come possibile sostituto il club neroverde ha valutato anche Eman Kospo in uscita dalla Fiorentina, chissà che ora non possa affondare il colpo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati