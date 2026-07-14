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Piccolo problema alla mano per De Gea a fine allenamento: verrà rivalutato
FirenzeViola.it
Lieve problema alla mano per David De Gea, nella parte finale dell'allenamento svoltosi oggi pomeriggio presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park. Durante la partitella in famiglia, quella che ha poi chiuso la seduta pochi minuti fa, il portiere spagnolo ha accusato un piccolo infortunio alla mano che è stato prontamente valutato dallo staff medico della Fiorentina e dal preparatore dei portieri Filippi. Verrà monitorato nelle prossime ore anche se non sembra essere qualcosa di grave e dalla Fiorentina non filtra preoccupazione, rimane da capire se l'ex United domani sarà a disposizione di Grosso per il regolare svolgimento degli allenamenti.
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