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Fiorentina, non solo Oulai, intensificati i contatti col Lipsia per Bakayoko

Fiorentina, non solo Oulai, intensificati i contatti col Lipsia per BakayokoFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:36Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e non concentra le proprie attenzioni esclusivamente su Oulai, centrocampista del Trabzonspor con cui proseguono i contatti. Parallelamente alla trattativa per il giovane ivoriano, il club viola sta infatti intensificando i contatti anche per Johan Bakayoko, esterno offensivo del Lipsia, profilo ritenuto ideale per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Fabio Grosso.

Il nome dell'attaccante belga è da tempo sul taccuino della dirigenza gigliata, che nelle ultime ore avrebbe accelerato i dialoghi per capire i margini di una possibile operazione. Il Lipsia, dal canto suo, ha aperto all'addio del classe 2003 ma solo di fronte a un'offerta ritenuta congrua.