Calciomercato
Fiorentina, non solo Oulai, intensificati i contatti col Lipsia per Bakayoko
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La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e non concentra le proprie attenzioni esclusivamente su Oulai, centrocampista del Trabzonspor con cui proseguono i contatti. Parallelamente alla trattativa per il giovane ivoriano, il club viola sta infatti intensificando i contatti anche per Johan Bakayoko, esterno offensivo del Lipsia, profilo ritenuto ideale per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Fabio Grosso.
Il nome dell'attaccante belga è da tempo sul taccuino della dirigenza gigliata, che nelle ultime ore avrebbe accelerato i dialoghi per capire i margini di una possibile operazione. Il Lipsia, dal canto suo, ha aperto all'addio del classe 2003 ma solo di fronte a un'offerta ritenuta congrua.
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Copertina
Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
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