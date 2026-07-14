Harder parla da giocatore del Basilea: "Firmare qua è qualcosa di speciale"
FirenzeViola.it
A seguito dell'ufficialità del suo passaggio a titolo definitivo al Basilea, il centrocampista Jonas Harder ha rilasciato al sito ufficiale degli svizzeri le sue prime parole da acquisto elvetico. Queste le dichiarazioni dell'ormai ex viola: “L'FC Basilea ha una storia impressionante, quindi firmare qui è un momento davvero speciale per me.
In Italia, tutti conoscono il 'Basilea' come un grande e importante club dove si può crescere molto, soprattutto come giovane professionista, e allo stesso tempo aiutare la squadra. Sono un giocatore che vuole sempre il pallone, corre molto, è molto dinamico e lavora anche in modo aggressivo in fase difensiva".
Pubblicità
News
Firenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commissodi Angelo Giorgetti
Le più lette
2 Firenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
Copertina
Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com