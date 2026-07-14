Harder parla da giocatore del Basilea: "Firmare qua è qualcosa di speciale"

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A seguito dell'ufficialità del suo passaggio a titolo definitivo al Basilea, il centrocampista Jonas Harder ha rilasciato al sito ufficiale degli svizzeri le sue prime parole da acquisto elvetico. Queste le dichiarazioni dell'ormai ex viola: “L'FC Basilea ha una storia impressionante, quindi firmare qui è un momento davvero speciale per me.

In Italia, tutti conoscono il 'Basilea' come un grande e importante club dove si può crescere molto, soprattutto come giovane professionista, e allo stesso tempo aiutare la squadra. Sono un giocatore che vuole sempre il pallone, corre molto, è molto dinamico e lavora anche in modo aggressivo in fase difensiva".