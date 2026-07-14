Mondiale, via alle semifinali: c'è Francia-Spagna, le formazioni ufficiali
Si entra nel rush finale del Mondiale. L'ultima occasione per le prime quattro squadre, quelle arrivate fino alle semifinali che iniziano stasera: apre il quadro Francia-Spagna, rivincita della stessa semifinale dello scorso Europeo, poi vinto proprio dalle Furie Rosse a spese dell'Inghilterra (altra semifinalista, di scena domani sera contro l'Argentina). Queste le formazioni ufficiali della gara di stasera, calcio d'inizio in programma alle 21:
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. A disp. Risser, Samba, Akliouche, Cherki, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Thuram, Zaire-Emery. All. Didier Deschamps.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyazarbal. A disp. Joan Garcia, Raya, Eric Garcia, Gavi, Grimaldo, Borja Iglesias, Llorente, Mikel Merino, Munoz, Pedri, Yeremi Pino, Pubill, Ferran Torres, Nico Williams, Zubimendi. All. Luis de la Fuente. ARBITRO: Ivan Barton (El Salvador)
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