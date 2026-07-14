Su Balbo spunta un interesse dall'Austria: piace allo Sturm Graz

vedi letture

Il mercato della Fiorentina non riguarda soltanto entrate e acquisti, ma anche i talenti cresciuti all'interno del settore giovanile. Tra questi c'è Luis Balbo, giovane protagonista dell'ultima stagione della Primavera viola, che avrebbe attirato l'attenzione dello Sturm Graz in Austria, club che già un anno fa chiuse un accordo con i gigliati per il prestito di Christensen.

Come riporta il giornalista argentino Cesar Merlo, il club austriaco sta monitorando con interesse il profilo del calciatore venezuelano e nelle ultime settimane avrebbe raccolto informazioni sul suo conto, valutando la possibilità di presentare una proposta concreta. Balbo è considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dal vivaio gigliato e il suo percorso di crescita non è passato inosservato neppure all'estero anche se in Italia il Pescara aveva già preso informazioni su di lui.

La Fiorentina, dal canto suo, continua a credere nelle qualità del giocatore e nelle sue prospettive future. La convocazione al ritiro estivo con la prima squadra rappresenta un segnale importante della fiducia che il club ripone in lui. Resta da capire se l'interesse dello Sturm Graz si tradurrà in una trattativa vera e propria oppure se il giovane viola proseguirà il proprio percorso a Firenze, cercando di convincere Fabio Grosso e conquistarsi spazio tra i grandi.