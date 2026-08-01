Soulé, non solo la Fiorentina. Pellegatti: "Vaga voce sul Milan. La base è 30-35"

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Il futuro di Matias Soulé continua a far discutere. L'esterno argentino è considerato in uscita dalla Roma e, nelle ultime settimane, è stato accostato con insistenza anche alla Fiorentina, dove ritroverebbe Fabio Paratici, dirigente che lo conosce bene dai tempi della Juventus. Sul classe 2003 resta vigile anche il Milan, alla ricerca di rinforzi offensivi per adattare la rosa alle idee del nuovo tecnico Ruben Amorim.

Sull'argomento è intervenuto anche il giornalista Carlo Pellegatti, che ha fatto il punto sulla situazione: “C’è sempre questa vaga voce che riguarda Soulé. È vero che è stato proposto al Milan, ma la Roma vorrebbe 30-35 milioni. Se avete notato prima ogni trattativa aveva una base da 10 milioni. Poi è passata a 20 come prezzo base d’asta. Adesso per qualsiasi giocatore la base è 30-35. Che abbia giocato bene, che non abbia giocato, la base è sempre 30-35. Anche la Roma per Soulé vorrebbe 30-35, per poi reinvestirli sul mercato alla ricerca di un giocatore di fascia”, le parole riportate da TMW.