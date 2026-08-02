Alajbegovic alla Juventus: l'ex obiettivo viola va a titolo definitivo
Kerim Alajbegovic è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il classe 2007, accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane, passa in bianconero a titolo definitivo. Questa la nota diffusa dal club piemontese: "La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031".
Le cifre ufficiali dell'operazione
Di seguito i dettagli dell'operazione, forniti dai bianconeri: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società. Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore. Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".
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