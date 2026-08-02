Fabregas spinge per Kean, è il suo preferito per rinforzare l'attacco
Il Como continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Moise Kean. A rilanciare l'indiscrezione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come Cesc Fabregas stia insistendo per portare l'attaccante della Fiorentina in Lombardia.
L'allenatore spagnolo considera Kean il profilo ideale per alzare il livello del reparto offensivo, soprattutto in vista degli impegni europei della prossima stagione. Dal canto suo, la Fiorentina non escluderebbe una cessione qualora arrivasse un'offerta ritenuta adeguata, nonostante il gol realizzato dall'attaccante nell'amichevole disputata ieri contro il Real Madrid.
Kean viene ritenuto un calciatore capace di decidere le partite con una singola giocata. Pur essendo ancora alla ricerca della continuità che possa consacrarlo definitivamente, resta uno degli obiettivi principali di Fabregas che spinge per averlo a disposizione al Como.
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