Perinetti elogia la Fiorentina: "L'Oscar del mercato per la scelta di Andreazzoli"

Perinetti elogia la Fiorentina: "L'Oscar del mercato per la scelta di Andreazzoli"FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:20News
di Redazione FV

Nel corso dell'intervista concessa in queste ore a TMW, Giorgio Perinetti si è speso con belle parole nei confronti della Fiorentina. Il direttore sportivo, in particolare, ne ha parlato durante una risposta che riguardava il calciomercato delle italiane: “Finalmente sembra muoversi. Vediamo Juve e Roma attive, darei l’oscar del mercato al Como e alla Fiorentina, non tanto per le operazioni di calciomercato ma per aver affidato i giovani della Primavera ad un ottimo allenatore esperto come Andreazzoli”.