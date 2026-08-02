Che esordio per Koleosho col Paris FC: doppietta nel recupero e pareggio con lo Stoccarda

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L’esordio di Luca Koleosho con la nuova maglia del Paris FC è stato da protagonista assoluto. L’esterno offensivo, entrato dalla panchina nella sfida contro lo Stoccarda, ha ribaltato il destino della partita con una doppietta nei minuti di recupero. Prima al 92’, poi al 96’, il classe 2004 ha firmato due reti pesantissime, se pur solo in un'amichevole, permettendo alla sua squadra di recuperare da una situazione di svantaggio di 2-0 e chiudere il match sul 2-2.

Una prestazione che non può passare inosservata, soprattutto considerando che Koleosho era stato a lungo seguito dalla Fiorentina nelle scorse settimane come possibile rinforzo per le corsie offensive. I viola avevano valutato il suo profilo, apprezzandone velocità, qualità nell’uno contro uno e margini di crescita, prima che il Paris riuscisse a inserirsi e chiudere l’operazione. La prima uscita con il nuovo club, però, ha già confermato le qualità dell’esterno, capace di incidere immediatamente anche partendo da subentrato.