Il Como chiude il colpo Yan Couto ed esce così dalla corsa per Dodo

vedi letture

Il Como esce definitivamente dalla corsa per Dodo. Dopo essere stato accostato al terzino brasiliano della Fiorentina nelle scorse settimane, il club lariano ha deciso di puntare su un altro profilo, chiudendo l'operazione per Yan Couto dal Borussia Dortmund. L'arrivo dell'ex Girona in Lombardia è ormai imminente. Una trattativa che ha attraversato diverse fasi, tra rallentamenti e accelerazioni, ma che nella giornata di oggi ha trovato la definitiva fumata bianca.

Nessuna offerta concreta per Dodo

Per quanto riguarda Dodò, invece, al momento non si registrano offerte concrete né dall'Italia né dall'estero. La situazione del laterale viola resta incerta: il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2027, appare ormai definitivamente sfumato e il suo futuro è in bilico da diversi mesi. Con Joao Mario sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina, la permanenza di Dodò sembra sempre meno probabile. Resta però da capire quale sarà il club disposto a puntare su di lui nelle prossime settimane di mercato.