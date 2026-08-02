Juanlu Sanchez al Bournemouth: l'ex obiettivo viola è costato 13 milioni

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Il futuro di Juanlu Sanchez non sarà in Serie A. L'esterno del Siviglia era stato accostato a diverse squadre italiane nel corso degli ultimi mesi, con Napoli e Juventus tra le prime interessate, seguite poi da Roma, Atalanta e Fiorentina. Alla fine, però, il richiamo della Premier League ha avuto la meglio e il suo prossimo club sarà il Bournemouth.

Accordo raggiunto con il Bournemouth

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la trattativa tra il Siviglia e il Bournemouth è ormai definita. Il club inglese ha trovato l'intesa sulla base di un'operazione da 11 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno altri 2 milioni di bonus destinati alla società andalusa. Nelle prossime ore Juanlu Sanchez sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che sancirà ufficialmente il suo trasferimento alle Cherries.

I numeri in biancorosso

Campione olimpico con la Spagna ai Giochi di Parigi 2024, Juanlu Sanchez lascia il Siviglia dopo aver collezionato 109 presenze complessive, mettendo a segno 6 reti e servendo 11 assist. Nell'ultima stagione è sceso in campo in 35 occasioni tra campionato e coppe, confermandosi uno dei profili più interessanti del club spagnolo.