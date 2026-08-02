Punto uscite, la Fiorentina conta di monetizzare da Valentini. Sohm al Venezia

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Sul fronte delle uscite la Fiorentina ha definito un’altra operazione in prestito dopo quella di Matias Moreno. Anche Simon Sohm ha infatti raggiunto il Venezia: il centrocampista si trasferisce in laguna con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Un’operazione che permette ai viola di alleggerire il reparto e allo stesso tempo di mantenere il controllo sul futuro del giocatore, come sottolinea La Nazione nel suo punto dedicato al mercato in uscita.

Resta invece ancora da definire il futuro di Nicolas Valentini. È sfumata la possibilità di un trasferimento al Grêmio, con il mancato accordo sull’ingaggio che ha fatto saltare l’intesa, ma la Fiorentina conta comunque di riuscire a monetizzare dalla cessione del difensore argentino, puntando a incassare almeno una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro che avrebbe garantito il club brasiliano. Nel frattempo proseguono anche le operazioni legate ai giovani: Luca Montenegro, difensore classe 2007 e protagonista della vittoria dello Scudetto Primavera, è stato ceduto in prestito alla Dolomiti Bellunesi, formazione che milita in Serie C, per proseguire il proprio percorso di crescita.