Sirene giallorosse per Niccolò Fortini: piace già per gennaio

Sirene giallorosse per un piccolo talento della Fiorentina. Come riporta Il Messaggero, alla Roma di mister Gasperini piacerebbe, e non poco, Niccolò Fortini, terzino sinistro viola che può essere utilizzato all'occasione anche sulla corsia opposta. Il classe 2006 sta trovando discreto spazio in questa prima parte di stagione disastrosa da parte dei viola, "grazie" anche all'infortunio di Robin Gosens. Per lui sono 764 i minuti giocati, circa 130 in più rispetto a Parisi, segno di una notevole preferenza sia di mister Pioli, prima, che di Vanoli poi, nei suo confronti rispetto al terzino ex Empoli.

Cresciuto calcisticamente con il club toscano, la scadenza del suo contratto è prevista nel 2027, ma nonostante ciò le trattative per il rinnovo si sono al momento arenate. Fortini ha vissuto anche tutta la trafila nelle selezioni giovanili italiane, fermandosi, per ora, all'Under 21, con la quale vanta due presenze.