Toldo: "Fiorentina, dai tempo a Vanoli: peggio di così non si può fare"
Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio Rai anche della situazione drammatica dei viola, sempre più ultimi in classifica dopo il ko contro il Verona di ieri: "Mi dispiace tanto di questa situazione. Credo che l'unico appiglio in questo momento sia l'allenatore. Vanoli è arrivato da troppo poco, non ha avuto il tempo di cambiare la situazione. Però una scossa credo che la possa dare.
I tifosi a Firenze sono molto attaccati alla squadra ma li vedo male male, non sono riusciti a vincere neanche con una diretta concorrente: peggio di così non si può andare. Si devono togliere la paura. Devono avere più fiducia in loro stessi questi ragazzi".
Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
