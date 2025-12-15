L'appello di Caressa: "Alla Fiorentina serve fiorentinità. Chiamate Antognoni"
FirenzeViola.it
Dagli studi di Sky Sport, il giornalista e telecronista Fabio Caressa si è così espresso sulla Fiorentina e sul momento drammatico che sta attraversando la squadra viola: "La situazione va affrontata con scelte di emergenza. Con tutto il rispetto per i dirigenti della Fiorentina, servono persone come Antognoni, come Giovanni Galli. Servono persone che incarnano lo spirito della Fiorentina e possano ridare un po’ di linfa vitale. C’è bisogno di questo adesso: di una persona che faccia, anche in maniera gladiatoria, l’alfiere di questa squadra. Serve anche la storia in queste situazioni. Chiamate Antognoni".
