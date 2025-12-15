Tragedia sugli spalti al Franchi: tifoso 60enne accusa malore e muore

vedi letture

La domenica al Franchi è stata macchiata da una tragedia avvenuta poco dopo il calcio d'inizio di Fiorentina-Hellas Verona. Un uomo ha accusato un malore sugli spalti dello stadio di Firenze e nonostante gli immediati soccorsi dei sanitari e il trasporto d'urgenza all'ospedale di Careggi, è morto. Il malore è stato fatale per il 60enne tifoso viola. Lo riporta La Nazione.