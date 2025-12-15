Bergomi sulla viola: "Si parla troppo di paura e mai di coraggio"

Beppe Bergomi, commentatore e opinionista sportivo ed ex calciatore, ha parlato a Sky Sport analizzando il momento della Fiorentina. Queste le sue parole: "Continuano a parlare di paura e mai di coraggio, coraggio di osare. Giovedì la Fiorentina ha cambiato il sistema di gioco, mettendo Kouamè da una parte e Fortini dall'altra, perché effettivamente di esterni non ne ha.

Cambiarla non è facile. Vanoli dice: "Se io parto così poi a gara in corso non ho la possibilità di cambiare", però in quel quarto d'ora lì ci sono state due giocate, una volta è stato saltato l'uomo e ho sentito il tifo riaccendersi in un attimo. Lo so, non è sufficiente quello, però qualcosa è stato fatto".