Marocchi si domanda: "Viola, che senso ha andare sotto la curva?"

Giancarlo Marocchi, opinionista sportivo ed ex giocatore, ha parlato a Sky Sport del momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: "La Fiorentina non deve guardare quanti punti deve fare da qui a fine anno, perché sennò arriva a fare 15 punti. E' giusto parlare di discontinuità, non si può andare sempre sotto la curva a farsi insultare. Ma che gusto c'è? Perché devi andarci, visto che lo stanno già facendo perché giochi e perdi. Prendi, ti giri e vai negli spogliatoi a fare la doccia".