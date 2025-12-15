Toni: "Ora decisioni drastiche. Se devi cambiare via mezza squadra"

Luca Toni, ex attaccante viola, è intervenuto a Dazn a proposito del momento sempre più drammatico che sta vivendo la Fiorentina. Ecco la sue parole: "E' una situazione inspiegabile. Da fuori non riesco a capire, perché lo scorso anno ha fatto bene. In estate è stato fatto un mercato importante spendendo 90 milioni. Io capisco che ci possano essere delle annate 'no', ma 6 punti sono veramente pochi. Cambi due allenatori e i risultati sono questi.

E' troppo poco. O c'è qualcosa dentro lo spogliatoio, sennò veramente non so. Dopo la sconfitta con il Verona, secondo me, c'è più la paura di recuperarla. Deve arrivare qualche decisione drastica di qualche giocatore. A gennaio devi cambiare metà squadra se vuoi continuare con questo allenatore, perché non puoi cambiare tecnico ogni quattro domeniche. Se ha avuto senso esonerare Pioli? Provare a dare una scossa quando le cose vanno così male era una buona soluzione, però se vedi che cambiando allenatore la situazione non cambia niente, vuol dire che non era solo il tecnico il problema".