Orlando svela: "A Reggio Emilia caos in spogliatoio. Il Sassuolo ha chiesto i danni"

vedi letture

Ospite di Toscana TV ieri sera, l'ex viola Massimo Orlando ha raccontato un retroscena su quanto accaduto dopo la sconfitta contro il Sassuolo più di una settiman fa: “Mi hanno raccontato che ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono anche che il Sassuolo ha chiesto i danni perché la Fiorentina ha spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono ben informate”.