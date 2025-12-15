Orlando svela: "A Reggio Emilia caos in spogliatoio. Il Sassuolo ha chiesto i danni"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:51News
di Redazione FV

Ospite di Toscana TV ieri sera, l'ex viola Massimo Orlando ha raccontato un retroscena su quanto accaduto dopo la sconfitta contro il Sassuolo più di una settiman fa: “Mi hanno raccontato che ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono anche che il Sassuolo ha chiesto i danni perché la Fiorentina ha spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono ben informate”.