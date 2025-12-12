Serie A, sfida salvezza Lecce-Pisa: le formazioni ufficiali della partita

Serie A, sfida salvezza Lecce-Pisa: le formazioni ufficiali della partita
Redazione FV

Alle 20.45 fischio d'inizio per la sfida salvezza Lecce-Pisa, che dà il via alla quindicesima giornata di serie A. Il Pisa di Gilardino terzultimo a 10 prova l'aggancio ai giallorossi di Di Francesco. I toscani dovranno fare a mano di Nzola squalificato per tre gare. Ecco le scelte dei due allenatori: 

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister.
Allenatore: Alberto Gilardino.