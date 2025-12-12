Simonelli sulla proposta di Dazn: "Dipende dalle proprietà. Sulla Serie A in chiaro..."

Il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha tenuto una conferenza stampa a margine dell'assemblea della stessa Lega parlando della proposta di DAZN, che ha invitato le proprietà di alcuni club a partecipare - con quote di minoranza - al proprio gruppo a livello globale. Ecco le sue parole: "Non dipende dalla Lega, ma dalle singole squadre. È un'iniziativa economica importante di DAZN, che prevede la quotazione in pochi anni. Ogni presidente deve valutare se quell'investimento può interessarlo o meno. È una cosa che DAZN sta offrendo come opportunità, anche a condizioni vantaggiose, alle singole società o alle rispettive proprietà. Nel caso del Milan, per esempio, penso che potrebbe essere non il club calcistico, ma RedBird. Se dovessero farlo loro, sarebbe già un buon indicatore della bontà dell'investimento".

Sarebbe uno squiliibrio se alcuni club aderissero e altri no?

"Beh, intanto sarebbe una partecipazione marginale. Molti presidenti avevano azioni della FIAT, ma non incidevano sulle scelte della Juventus. È un esempio paradossale, ma per dire che un azionista di minoranza non ha grande grip".

Piersilvio Berlusconi ha ipotizzato una partita in chiaro.

"Lo vedremo nel prossimo bando, tanti italiani lo vorrebbero. Vedremo se si potrà prevedere, nei vecchi bandi era prevista questa possibilità: dovremo mettere sul piatto della bilancia le offerte dall'esclusiva totale o da quella limitata. Ma chi non può essere d'accordo?".