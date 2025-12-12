Marinozzi su Vanoli: "E' l'ultimo dei colpevoli, ma ecco dove ha sbagliato"

Il giornalista e telecronista di DAZN, Andrea Marinozzi, è intervenuto nel podcast di Cronache di Spogliatoio a proposito della difficile situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: "La situazione della squadra viola è gravissima, ma Vanoli è l’ultimo dei colpevoli. Il problema è che, pur tenendo tantissimo al suo lavoro e alla città, ha fatto errori pesanti nella comunicazione. Dopo la partita contro il Sassuolo ha parlato in termini di “io” e “loro”, e questo fa emergere una distanza evidente con i calciatori.

Quando un allenatore parla deve essere lucido: dire che i giocatori devono essere uomini è una frase forte. Pensate a uno come Gudmundsson, che lo conosce da un mese e si sente dire pubblicamente una cosa del genere. Come può essersi sentito?"