Vanoli cerca la prima vittoria in A con il fattore Franchi: 20mila tifosi per invertire il trend

La Fiorentina è tornata a vincere e lo ha fatto al Franchi davanti al proprio pubblico, anche se non quello delle grandi occasioni. Erano infatti 8750 i tifosi che ieri sera hanno assistito a Fiorentina-Dinamo confermando un trend di bassa affluenza in Conference. Ma è domenica (ore 15) che i tifosi sono chiamati a dare la spinta in quella che Vanoli ha definito una finale. Con quello spirito battagliero da dentro o fuori la squadra dovrà infatti scendere in campo anche per invertire un trend negativo di vittorie assolute e soprattutto ritrovare un fortino nel Franchi.

Bilancio casalingo magro

Tra le mura amiche la Fiorentina quest'anno ha vinto solo tre gare, con il Polissya nel ritorno dei playoff e con Sigma Olomouc, oltre che con la Dinamo Kiev ieri sera, tutte dunque in Conference. In campionato il piatto piange con soli due punti frutto dei pareggi con Bologna e Juventus mentre la Fiorentina ha lasciato tre punti a Napoli, Como, Roma, Lecce (ultima di Pioli). Vanoli, arrivato appunto poco prima della sosta di novembre, sulla panchina del Franchi si è seduto solo una volta in campionato ottenendo un punto e due in Conference (sconfitta con l'Aek e vittoria con la Dinamo).

Vanoli cerca la prima vittoria in A

Con il Verona sarà dunque una prova del nove anche per lui che cercherà la prima vittoria anche in A sulla panchina viola e soprattutto in quel Franchi che lo ha visto protagonista anche da calciatore. Per questa gara lo stadio tornerà a riempirsi e sono attesi almeno 20mila tifosi ma la speranza è che si vada verso il sold out approfittando dei prezzi popolari attuati dalla società. Anche il settore ospiti in questa occasione, visto il gemellaggio con il Verona, conterrà 750 tifosi. Una concessione vista l'amicizia tra le due tifoserie ma una volta che l'arbitro fischierà l'inizio ognuno penserà a sotenere la propria in squadra perché in ballo ci sono molto più di tre punti, soprattutto per la Fiorentina che, fanalino di coda, non può permettersi di lasciare scappare una diretta avversaria. Amici sì, ma non per 90 minuti.