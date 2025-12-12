Calciomercato La Fiorentina al mercato centrale: a gennaio arriverà un difensore. I nomi in lista

La Fiorentina è molto convinta di voler prendere un difensore centrale nel mese di gennaio. La dirigenza viola farà il possibile per immettere forze fresche nel reparto arretrato, anche nell'ottica di aggiungere solidità a una zona del campo che non si è dimostrata impeccabile nel corso della stagione. Tutt'altro. Tra i nomi che sono stati accostati nelle ultime ore c'è Diego Coppola del Brighton. lI suo contratto scadrà nel 2030, ma il giocatore potrebbe partire molto prima del previsto.

Gli altri nomi sul piatto.

Tra il classe 2003 e la Fiorentina c'è stato un primo approccio. Per il momento niente più. Questo non toglie che nelle prossime settimane possano essere intensificati i contatti. Coppola non è l'unico nome in lista. Occhio ad Axel Disasi, fuori rosa al Chelsea e quindi papabile in prestito, e Joshua Kofi Acheampong, sempre ai Blues ma più complicato. Da tenere presente anche Diogo Leite, la cui esperienza all'Union Berlino è ai titoli di coda: il suo accordo scadrà a giugno.

Riflessioni su Comuzzo.

In tutto questo sono in corso delle riflessioni su Pietro Comuzzo. Oggi la Fiorentina oggi non può permettersi di sborsare cifre alte, a meno che non faccia cassa. Ecco perché, in caso di offerta congrua, il classe 2005 potrebbe fare le valigie. Un po' come è successo con Michael Kayode qualche mese fa: il Brentford lo aveva ad agosto 2024 offrendo 22 milioni, ma i viola avevano rifiutato. A gennaio gli stessi inglesi si sono ripresentati per il prestito con diritto a 17 milioni. E il giocatore è partito.