La Fiorentina non ha smesso di seguire Rovella. A gennaio occhio a viola e Inter
Non è tramontato, in vista del mercato di gennaio, l'interesse della Fiorentina per Nicolò Rovella. A detta de la Repubblica, infatti, la società viola è sempre vigile sul regista della Lazio esattamente come l'Inter, che la scorsa estate si era spinta fino ai circa 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore.
In casa biancoceleste sono diversi i calciatori monitorati da parte degli altri club (rientrano anche Mandas, seguito dall'Olympiacos, e Gila, attenzionato dal Villarreal), Rovella fa parte di quelli che hanno di più gli occhi addosso e chissà che nella sessione invernale non posso muoversi qualcosa in modo concreto.
