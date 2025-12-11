Rocco Commisso devi vendere... E la partita interessa a qualcuno?

In città nei bar e sui media ribolle la fuffa dei se e dei ma, intanto la sindaca Funaro annuncia che ai primi di anno nuovo si inizierà a vedere abbozzata la curva Fiesole, ma per vedere chi? Vien da domandarsi.

Per vedere quegli eroi pagati a suon di milioni che indossano la maglia che fu di Julinho, di Antognoni e di Batistuta continuando a disonorarla? Quelli che per definire basterebbe rievocare il discorso che don Mariano fa al capitano Bellodi ne ‘Il giorno della civetta’ di Leonardo Sciascia: ci sono gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaraquaquà.

Già, perchè alla specie endemica che pascola al Viola Park l’unica maglia che si attaglierebbe sarebbe quella consegnata dai vecchi ultras ‘73 nel 2002 ad una Fiorentina affine all’attuale, la ‘maglia della vergogna’, semplici t-shirt bianche poichè quei calciatori erano indegni di portare quelle viola (Cois ne ebbe pure una con le maniche lunghe per evitare il raffreddore).

E basta quindi con gli appelli al ‘tifo nautico’ poichè s’è capito che paga poco. Tutta quella retorica del ‘remare dalla stessa parte’, concetto declinato in molteplici varianti è un leitmotive che va parecchio nei momenti critici quando non manca mai chi predica: turatevi il naso, tirate la cintura, mettete la polvere sotto il tappeto, che a respirare aria buona, mangiare a sazietà e fare le pulizie generali ci penseremo poi. Salvo accorgersi che così non ci si salva.

E’ difatti questo il tempo delle parole chiare e non delle narrazioni come tutta la ribongia dei patti della bistecca, del lampredotto e del sushi, favolette buone solo per chi crede agli asini volanti.

Roba utile solo per girare attorno ai problemi in un valzer onanistico, fino a che non si trova il coraggio di dire ciò che alberga nel cuore di molti se non di tutti, ovvero che la gestione americana della Fiorentina iniziata nel 2019 è giunta al suo epilogo, ma per non chiuderla nel modo più doloroso, sarà bene mutuare il motivetto degli amici granata che da tempo intimano al loro presidente Cairo di far fagotto ed andarsene, e quindi cantare semplicemente: ’Rocco Commisso devi vendere, vendere…..’

Intendiamoci, se il presidente non sta bene ci spiace e gli auguriamo tanta salute, ma è evidente che egli non segua più le sorti della Fiorentina come la grande società amata da tutta la città merita. Perciò con civiltà, poichè questa è Firenze che è avanguardia e baluardo del viver civile. Si mettano al bando soluzioni ‘alla meno’ come rimuovere gli attuali dirigenti invocando l’arrivo di qualcun altro, poichè non è pensabile che Commisso faccia quel che non ha mai voluto fare in questi anni. Nè s’invochi il mercato come panacea di ogni male, in primis perchè è tutto da dimostrare che il club abbia in programma di fare un mercato importante e in seconda istanza perchè chiunque, anche il più raffinato fuoriclasse, se messo in un contesto marcio come quello della Fiorentina di oggi si spegnerebbe come una candela al vento. E si badi la Fiorentina non va rifondata, poichè si rifonda ciò che prima era e non è più, ma la Fiorentina di Commisso non c’è mai stata, il vuoto pneumatico e l’incompetenza non sono caratteristiche degli ultimi tempi, la società va quindi fondata ex novo perchè ad oggi è solo un nome, un colore e un grande amore della città.

Quindi se è il caso intervengano anche le autorità politiche per far pressioni su Commisso affinchè passi la mano, anche perchè la Fiorentina non può essere buona solo per le photo opportunity!

Ma è la gente che ha da muoversi, il popolo viola si mobiliti per fermare la china discendente intrapresa dalla Fiorentina dicendo chiaro: ‘Rocco Commisso devi vendere, vendere….’.

Già, e poi oggi c’è la partita, ma siamo onesti in questa situazione di burrasca a chi frega della gara con la Dinamo Kiev per il maxi girone del torneo dei bar sport europei valevole per la coppa portaombrelli? Ubi maior minor cessat diceva il saggio, aggiungendo Rocco Commisso devi vendere, vendere….