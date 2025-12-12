FirenzeViola Allenamento poi appuntamento a domani per i viola, Gosens, Fazzini e Fagioli ancora a parte

Dopo la vittoria di ieri contro gli ucraini della Dinamo Kiev, in cui sono spiccate le marcature di Gudmundsson e Kean, che mancavano in coppia dalla gara al Franchi contro il Bologna, la squadra ha passato la notte al Viola Park, dove stamani si è svolto un allenamento di scarico per coloro che erano in campo e una sessione ordinaria per il resto della squadra. Al termine dell'attività fisica i calciatori viola sono stati lasciati liberi con l'appuntamento a domani a pranzo per proseguire con la preparazione alla partita contro il Verona.

Inoltre nella sessione di domani saranno valutati Fazzini, Gosens e Fagioli, in dubbio per la partita di domenica e a parte nell'allenamento di questa mattina. La prospettiva di vedere il tedesco sono limitate, come fatto capire dallo stesso Vanoli nei giorni scorsi, maggiori invece le speranze per il tecnico viola di recuperare i due centrocampisti italiani.