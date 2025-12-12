La Fiorentina festeggia De Magistris, c'è anche l'amministratore delegato Stephan

La Fiorentina ieri sera prima della partita con la Dinamo ha voluto festeggiare con una maglia celebrativa un campione di sport e un grande tifoso viola come Gianni De Magistris che nei giorni scorsi ha festeggiato 75 anni. La società ha così voluto rendergli omaggio alla prima gara casalinga che ha coinciso appunto con quella di Conference.

Nel post la Fiorentina ha sottolineato: "Maglia speciale per Gianni De Magistris, gloria di Firenze e della Rari Nantes Florentia (vincitore del tricolore da giocatore e da allenatore oltre che campione del mondo di Pallanuoto), che ha compiuto 75 anni lo scorso 3 dicembre ed è stato ospite al Franchi ieri sera".

A colpire, oltre al bel gesto verso il grande campione fiorentina, è la presenza dell'amministratore delegato (chief executive officer) Mark Stephan che ha consegnato la maglia a De Magistris insieme al direttore generale Alessandro Ferrari. Dopo la morte di Joe Barone il dirigente viola è stato spesso a Firenze e allo stadio durante le partite ma ora ha intensificato la presenza e lo dimostra la partecipazione attiva a questa iniziativa.