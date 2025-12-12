L'avvio viola non è una condanna, in situazioni simili il Parma si è salvato

La Fiorentina, visti i risultati raccolti finora, non è realmente condannata alla retrocessione. Questo lo dimostra un dato di Transfermarkt.it, che mostra le squadre italiane in Europa, che nelle rispettive annate, non erano partite nel migliore dei modi in Serie A. Alcune di queste non si sono poi salvate alla fine della stagione, come ad esempio il Torino 2002/03, che dopo 14 giornate aveva collezionato 8 punti nel massimo campionato italiano.

Però ci sono squadre che dimostrano che la speranza non deve mancare e per questo si deve ringraziare il Parma, che in ben tre stagioni (2001/02, 2004/05 e 2006/07) era partita collezionando 11, 12 e 9 punti, con i quali si è comunque riuscita a salvare. E' vero la Fiorentina ha meno punti, solo 6, ma la salvezza non è impossibile.