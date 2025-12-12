Borghi sicuro: "La partita di ieri è stata risolta dalla mano di Vanoli"

vedi letture

Stefano Borghi, giornalista di Sky Sport, sul suo canale Youtube ha commentato le italiane di Conference e Europa League, tra queste la partita tra Fiorenitna e Dinamo Kiev è stata una tra le più osservate. Ecco il suo commento sulla prova messa in campo dagli uomini di Vanoli: "La vittoria regala un sorriso alla Fiorentina, in una serata che poteva complicarsi e che invece una volta tanto è finita bene e qualcosa vorrà pur dire. Anche il nome dei marcatori: Kean, che quest'anno ha segnato meno rispetto a quello che ci si aspettava. Gudmundsson, che ha risolto la partita entrando dalla panchina, anche se poi forse la partita è stata risolta dalla mano di Vanoli e dal suo cambio di sistema, che è stato forse un atto di ingegno e ribellione a come stavano andando le cose.

La ribellione è ciò di cui ha bisogno la Fiorentina per provare a cancellare una prima parte di stagione, che più brutta non poteva essere. La partita della vita è quella di domenica con l'Hellas, però intanto c'è stato questo impegno positivo e utile in vista dello spareggio salvezza di domenica. La partita è stata approcciata ancora una volta nel modo milgiore, anche se a mio modo di vedere il valore della Dinamo Kiev è alla portata di una squadra in crisi".