Serie A: 15esima giornata al via stasera con Lecce-Pisa, chiude Roma-Como lunedì

La quindicesima giornata di campionato sarà di vitale importanza per la Fiorentina chiamata a conquistare i primi tre punti in casa con il Verona per iniziare a risalire la classifica. In chiave salvezza importante già stasera lo scontro diretto tra il quartultimo Lecce e il terzultimo Pisa. Il programma è spalmato su quttro giorni e si chiuderà come al solito il lunedì con un match più d'alta quota tra Roma e Como.

Il programma:

Venerdì ore 20:45 Lecce-Pisa

Sabato Ore 15:00 Torino-Cremonese

Sabato Ore 18:00 Parma-Lazio

Sabato Ore 20:45 Atalanta-Cagliari

Domenica ore 12:30 Milan-Sassuolo

Domenica ore 15:00 Fiorentina-Verona

Domenica ore 15:00 Udinese-Napoli

Domenica ore 18:00 Genoa-Inter

Domenica ore 20:45 Bologna-Juventus

Lunedì ore 20:45 Roma-Como

Classifica aggiornata:

1. Milan 31

2. Napoli 31

3. Inter 30

4. Roma 27

5. Bologna 25

6. Como 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 19

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Cagliari 14

15. Genoa 14

16. Parma 14

17. Lecce 13

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6