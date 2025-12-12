Serie A: 15esima giornata al via stasera con Lecce-Pisa, chiude Roma-Como lunedì

Serie A: 15esima giornata al via stasera con Lecce-Pisa, chiude Roma-Como lunedì
La quindicesima giornata di campionato sarà di vitale importanza per la Fiorentina chiamata a conquistare i primi tre punti in casa con il Verona per iniziare a risalire la classifica. In chiave salvezza importante già stasera lo scontro diretto tra il quartultimo Lecce e il terzultimo Pisa. Il programma è spalmato su quttro giorni e si chiuderà come al solito il lunedì con un match più d'alta quota tra Roma e Como.

Il programma:
Venerdì ore 20:45 Lecce-Pisa  
Sabato Ore 15:00 Torino-Cremonese  
Sabato Ore 18:00 Parma-Lazio   
Sabato Ore 20:45 Atalanta-Cagliari  
Domenica ore 12:30 Milan-Sassuolo  
Domenica ore 15:00 Fiorentina-Verona  
Domenica ore 15:00 Udinese-Napoli  
Domenica ore 18:00 Genoa-Inter  
Domenica ore 20:45 Bologna-Juventus  
Lunedì ore 20:45 Roma-Como

Classifica aggiornata:
1. Milan 31
2. Napoli 31
3. Inter 30
4. Roma 27
5. Bologna 25
6. Como 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Cremonese 20
10. Lazio 19
11. Udinese 18
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Cagliari 14
15. Genoa 14
16. Parma 14
17. Lecce 13
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6