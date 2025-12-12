Giuntoli-Fiorentina, si può fare? L'ex Juve presenta la candidatura a Commisso
Il Giornale torna su una suggestione legata al mondo Fiorentina: Cristiano Giuntoli come possibile dirigente viola, ipotesi tirata fuori ciclicamente nel corso delle ultime stagioni. E scrive: "Rieccolo. A sei mesi dal bruciante esonero incassato dalla Juventus il ds Cristiano Giuntoli appare pronto a tornare in Serie A.
Il dirigente toscano spera di rientrare in pista in Italia e punta alla Fiorentina, che potrebbe aver bisogno di un manager esperto per risollevarsi. Attrazione fatale", afferma il quotidiano, nonostante il passato bianconero, con Giuntoli che avrebbe addirittura far pervenire la propria candidatura a Rocco Commisso, presidente dei viola. nonostante il passato bianconero? Vedremo. Intanto Giuntoli, attraverso alcuni amici e intermediari, ha fatto pervenire la propria candidatura al presidente Commisso.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati