FirenzeViola Conference: per non essere eliminati basterà non perdere 3-0 a Losanna. Le combinazioni

vedi letture

Non è ancora matematica la qualificazione della Fiorentina alla fase a eliminazione diretta della Conference League, ma è molto vicina al 100%. I viola hanno infatti 9 punti: sono 11esimi nella classifica, con una differenza reti di +4 (8 gol fatti e 4 subiti). Le prime otto - ricordiamo - vanno direttamente agli ottavi di finale di marzo, le squadre dalla 9a alla 24a accedono agli spareggi di febbraio. In caso di (probabile) arrivo a pari punti si guarderanno: differenza reti, maggior numero di gol segnati, maggior numero di gol segnati in trasferta, ecc...

I calcoli: qualificazione praticamente certa

Innanzitutto una certezza: nella peggiore delle ipotesi la Fiorentina chiuderebbe 25esima (visto lo scontro diretto Sigma Olomouc-Lech Poznan, è impossibile che entrambe superino i viola), e sarebbe la prima delle eliminate solo se tutte le squadre che la seguono dovessero vincere e i viola si trovassero con una differenza reti peggiore rispetto a tutte le altre squadre arrivate a 9 punti. Solo una serie di risultati altamente improbabili porterebbero quindi i viola vicini all'eliminazione: in particolare, deve succedere contemporaneamente che il Drita vinca in Spagna sul campo del Rayo Vallecano, il Kups vinca in Inghilterra sul campo del Crystal Palace segnando molti gol, lo Zrinjski batta con una goleada il Rapid Vienna.

Ma pure se avvenissero tutti questi risultati improbabili, i viola sarebbero certi di passare il turno anche perdendo con due gol di scarto (2-0, 3-1 ecc) a Losanna. Questo a causa dello scontro diretto AZ Alkmaar-Jagellonia, nel quale una delle due rimarrebbe sicuramente dietro ai viola. Se infatti vincesse l'AZ, lo Jagellonia resterebbe a 8 punti e sarebbe dietro. In caso di pareggio o di vittoria dello Jagellonia, a 9 punti entrerebbe in gioco la differenza reti, e la Fiorentina perdendo con due gol di scarto (andando quindi a +2) sarebbe certa di restare davanti (lo Jagellonia è attualmente a +1, l'AZ è attualmente a 0).

Viola direttamente agli ottavi?

Vincendo a Losanna i viola punterebbero a entrare fra le prime otto, come lo scorso anno, e a saltare gli spareggi (i sedicesimi) di febbraio, tornando in campo direttamente a marzo (con gara di ritorno in casa). Serve un incastro di risultati favorevoli ma, visto lo scontro diretto Mainz-Samsunspor, i viola se vincessero con una differenza reti di almeno +2 rispetto al Crystal Palace e all'AEK Larnaca sarebbero certi di essere fra le prime otto. Insomma, tutto è ancora possibile: dopo gli ultimi 90 minuti di giovedì prossimo, i viola possono chiudere in una posizione dal 2° al 25° posto.