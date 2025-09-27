Serie A, le scelte ufficiali di Tudor e Juric per Juventus-Atalanta: Openda titolare
Prosegue il quinto turno di Serie A che, dopo la sfida tra Como e Cremonese, vede affrontarsi alle ore 18:00 Juventus e Atalanta in un dei due big match di giornata insieme a Milan-Napoli di domani sera. Per questa sfida i due tecnici, Tudor e Juric, hanno scelto di puntare sui seguenti schieramenti, con i bianconeri che lanciano per la prima volta Openda dal primo minuto in campionato:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Adzic; Openda. All. Igor Tudor.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric.
