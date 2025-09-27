Michele Padovano sulla Fiorentina: "Non la vedo bene. Mercato peggiore rispetto allo scorso anno"

L'ex calciatore del Pisa Michele Padovano ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle sue impressioni sul derby toscano tra i nerazzurri e la Fiorentina che andrà in scena domani pomeriggio all'Arena Garibaldi. Queste le sue dichiarazioni a partire dal ricordo di un derby del 1991 vinto dai viola per 4-0: "Come potrei dimenticarlo. Ricordo tutto. Giocavo col 9, in quella stagione feci 11 gol e mi guadagnai un bel contratto al Napoli. Quella partita la perdemmo male. Noi eravamo in calo, loro in forte ascesa. Poi retrocedemmo, ma l’errore lo fece Anconetani esonerando Lucescu".

Oggi è un’altra storia. Come vede la Fiorentina?

"Mi auguro che Pioli riesca a sistemare le cose. Ma non la vedo bene. Col Napoli è stata surclassata, contro il Como, ancora in casa, non è riuscita a reagire all’aggressione. Vedo che Gudmundsson non riesce a inserirsi. E poi credo che il mercato della scorsa stagione sia stato migliore di questo in cui sono arrivati giocatori da Empoli, Cagliari, Venezia, non dalle big come in precedenza.

E il Pisa di Gilardino?

"Farà un campionato di sofferenza fino alla fine. Ma con il Napoli mi ha stupito in positivo, il Napoli ha staccato la spina. Il Pisa poteva pareggiarla. La Fiorentina deve stare attenta. Mi piace la proprietà, è solida, ha lasciato fare agli italiani. L’altra sera ho rivisto Albiol, ma gli anni si sentono. Di Modric ce n’è uno solo. I grandi vecchi non fanno più la differenza. È successo anche a me".