Bove torna a parlare: "Legatissimo a Firenze. Il prossimo step è il ritorno in campo"

L'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, colpito da un malore lo scorso 1 dicembre al 16° minuto di Fiorentina-Inter, è tornato a parlare della sua vita, del malore e del suo futuro nel calcio. Lo ha fatto in un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano Il Corriere dello Sport. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a partire dal trasferimento da Firenze a Roma che sta effettuando proprio adesso e dal suo rapporto con il capoluogo toscano: "Sono sotto trasloco, adesso tanto stanco. Da Firenze, dove avevo una casa grande, a Roma dove la mia l’ho scoperta fin troppo piccola. Ho scoperto che la casa ti lega a un posto. Devo fare ordine. L'appartamento che avevo a Firenze è ad un minuto dal Duomo, ci sono stato solo dieci mesi eppure mi sento legatissimo a un posto in cui ho vissuto più emozioni negative che positive. Firenze, la città, è stata importante. Quando non avevo cose da fare andavo in giro, il Lungarno, le strade del centro, vedevo solo cose belle, incontravo gente che mi copriva d’affetto. Alla fine le cose più dolorose sono anche le più potenti. La sofferenza, se condivisa con gli altri, enfatizza i rapporti, oltre che i ricordi".

Qual è il tuo rapporto col dolore, oggi?

"Mi fa sentire vivo, lo riconosco e non mi spaventa, lo accolgo. Tanto è inutile respingerlo. Il dolore mi ha fatto pensare a una vita normale. Ho tanti amici che studiano o lavorano e ci sono stati momenti, in questi mesi, in cui ho temuto di dover smettere di giocare. Se non avessi avuto quell’incidente, questa parte di vita non l’avrei conosciuta. Mi sono ritrovato a riflettere su cosa avrei fatto da grande. Situazioni come la mia sono piene di step. Il prossimo? Il ritorno in campo. Bisogna fissare il come, il dove e quando. Ci vuole ancora un po’ di tempo, ma sento che si sta chiudendo il cerchio. Stiamo parlando con la Roma, sono sotto contratto fino a giugno 2028, è ancora lunga".

So che ti sei sentito con Christian Eriksen

"Più di una volta, nei primi giorni e anche in estate. Abbiamo qualcosa in comune, pur non conoscendoci di persona. Me lo sento vicino e sono contento che abbia trovato un’altra squadra...".